بعد عودتها لزوجها الفنان مروازي.. سناء عكرود: كان يحرس الممتلكات من بعيد..”واش هذا هو الحب؟”

إلتزمت الفنانة سناء عكرود، الصمت أمام الجمهور، منذ أن أعلن مروازي رغبته في العودة إليها أمامهم، قبل أن تعلق، ليلة أمس الخميس، شاكرة كل من شجعهما على لم شمل أسرتهما من جديد.

وكشفت سناء عكرود، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أن مروازي كان يراقبها من بعيد، أثناء فترة طلاقهما، حرصا وخوفا عليها.

وقالت عكرود في تدوينة: “شكرا لكم بزاف بيني وبينكم قصة حب عجيبة تدفئ القلب، والفؤاد، أما محمد المروازي ههه الشريك والصديق و رفيق الدرب و الرجل، فقد بقي رابضا من بعيد، يراقب و يحرس الممتلكات هههه. بغيت غير نسرح شوية.. و نشفر معيزة.. و ندير حتى أنا المشاكل و الفضايح والو واش بغا يتفاك ههه واش هذا هوالحووووووب”.

ووجهت سناء عكرود الشكر إلى أفراد عائلتها، والجمهور كذلك، إذ أضافت: “شكرا ماما الخطيرة، شكرا عكرود سميرة الزوينة أختي الكبيرة ناهيد، سعاد، شهرزاد و العائلة و المغرب كامل . و أقول لصديقاتي، ستبقى المصلحة السادسة مفتوحة بالتأكيد و هذا شرط من شروطي “.

وأعلن مروازي وعكرود، في شتنبر الماضي، انفصالهما بعد 10 سنوات من الزواج، لكنها لم تكن إلا مرحلة راحة لسناء عكرود، قبل أن تعود إلى زوجها، ويكملان رحلتهما في الحياة مع طفيليهما.