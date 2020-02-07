اللجنة التأديبية للجامعة “توقف” الجعواني واحسينة والسليماني

أوقفت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منير الجعواني، مدرب فريق المغرب الرياضي الفاسي، لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3750 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالشباب السالمي، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

وقضت اللجنة ذاتها بتوقيف رشيد السليماني، المدرب المساعد لفريق شباب بنجرير، لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالإتحاد الزموري للخميسات، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

وفي سياق متصل، أوقفت اللجنة لحسن الوداني، المدرب المساعد لفريق الاتحاد الزموري للخميسات، لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالإتحاد البيضاوي، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.