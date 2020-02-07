جامعة الكرة تغرم فريقي الزمارة وبني ملال بسبب “الفلامات” والإنذارات

قضت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتغريم فريق نهضة أتليتك زمامرة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة التي جمعته برجاء بني ملال، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة ذاتها تغريم نادي رجاء بني ملال، مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على أربع إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة أتليتك زمامرة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وكشف بلاغ لجامعة الكرة أن الحالات التأديبية الخاصة بالمباراة التي جمعت فريق أولمبيك خريبكة والمغرب التطواني، أرجأت اللجنة البث فيها إلى حين توصلها بالتقرير التكميلي من لدن كل من مندوب وحكم اللقاء.