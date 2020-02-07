اخبار العالم

ماكرون: نرغب في الحوار مع الشركاء الأوروبيين بشأن الردع النووي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: نرغب في الحوار مع الشركاء الأوروبيين بشأن الردع النووي والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن فرنسا ترغب في فتح حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن دور سياسة الردع النووي الفرنسية في مجال الأمن الأوروبي.

وأضاف ماكرون خلال كلمة في باريس أن الدول الأوروبية الراغبة في المشاركة قد تنضم إلى تجارب الردع النووي الفرنسية.

كما أكد الرئيس الفرنسي أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لن يغير شيئا فيما يخص تعاون فرنسا النووي معها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: نرغب في الحوار مع الشركاء الأوروبيين بشأن الردع النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا