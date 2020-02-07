شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: نرغب في الحوار مع الشركاء الأوروبيين بشأن الردع النووي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ماكرون خلال كلمة في باريس أن الدول الأوروبية الراغبة في المشاركة قد تنضم إلى تجارب الردع النووي الفرنسية.
كما أكد الرئيس الفرنسي أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لن يغير شيئا فيما يخص تعاون فرنسا النووي معها.
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