شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: نرغب في الحوار مع الشركاء الأوروبيين بشأن الردع النووي والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن فرنسا ترغب في فتح حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن دور سياسة الردع النووي الفرنسية في مجال الأمن الأوروبي.

وأضاف ماكرون خلال كلمة في باريس أن الدول الأوروبية الراغبة في المشاركة قد تنضم إلى تجارب الردع النووي الفرنسية.

كما أكد الرئيس الفرنسي أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لن يغير شيئا فيما يخص تعاون فرنسا النووي معها.