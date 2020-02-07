اندلاع حريق في شاحنة وقود غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، ظهر اليوم، داخل شاحنة محملة بوقود الگاز في منطقة حي الجهاد قرب كلية الامن القومي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحريق اندلع داخل ساحة تحتوي على خزانات گاز"، لافتا الى أنه "تم ارسال تسعة فرق اطفاء وانقاذ واسعاف الى موقع الحريق".