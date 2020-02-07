مقتل جندي بانفجار عبوة استهدفت عجلة للجيش شرق بعقوبة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت استهدفة عجلة عسكرية تابعة للجيش ضمن ناحية بهرز، ما اسفر عن مقتل جندي برتبة نائب ضابط".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عم اسمه، أن "قوة امنية نقلت القتيل الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".



وتشهد عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد بين الحين والآخر من انفجارات وخروقات أمنية تودي بحياة رجال امن ومدنيين.