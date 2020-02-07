محافظ النجف يدعو القوات الامنية للضرب بيد من حديد كل من يعتدي على المتظاهرين

دعا محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، القوات الامنية كافة بان تضرب بيد من حديد كل يعتدي على المتظاهرين والمعتصمين، مشددا على حماية ساحات التظاهر ومسك "المندسين والمخربين"، فيما اشار الى تشكيل لجنة تحقيقية تتعاون مع اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في الوقت الذي سعت به الحكومة المحلية للنجف وجميع القوى السياسية والاجتماعية والأمنية والخدمية لحفظ امن النجف ومواطنيها الاعزاء خصوصا المعتصمين والمرابطين في ساحة الصدرين ولكشف ملابسات ماحصل يوم الاربعاء من أحداث مؤسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء رحمهم الله تعالى وكذلك عدد من الجرحى دعاؤنا لهم بالشفاء العاجل، نؤكد انه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على الملابسات والاحداث المؤسفة التي حصلت في ساحة الصدرين وتسليم التقرير النهائي للجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن واراقت الدماء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".



وأضاف الياسري، "نعلن كحكومة محلية التعاون التام والكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء واطلاعها على مجريات الأحداث"، داعيا ابناء النجف الى "التحلي بالمسؤولية الكاملة وعدم الانجرار وراء الاشاعات والفتن المغرضة والمحافظة على أمن مدينتنا المقدسة والمواطنين الكرام وكذلك على الاحبة المعتصمين والمتظاهرين في ساحات التظاهر طرد المندسين والمخربين وتسليم من يحرف التظاهرات الى القوات الامنية المرابطة لساحات التظاهر".



وأكد الياسري، "على القوات الامنية كافة بأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وحماية ساحات التظاهر ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن والحفاظ التام على الممتلاكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام".