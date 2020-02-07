مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مدني خلال هجوم مسلح شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاة مدني ضمن قضاء الطارمية، ما اسفر عن مقتله في الحال".

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