خدمات ال 4G و ال 5G وشبكات الكيبل الضوئي باتت حلم كل مواطن عراقي يبحث عن خدمات انترنت عالية السعات والسرعة حيث ان الخدمات المقدمة حاليا شبه معدومة كما اكد ذلك مواطنون في ظل وجود تبريرات من قبل وزارة الاتصالات لم يعد المستخدمون يقتنعون بها . شركات الانترنت اكدت على ضعف الدعم المقدم من قبل وزارة الاتصالات لتطوير المشاريع المهمة والحيوية للبنى التحتية التي من شأنها تقديم خدمات افضل للمواطنين بالاضافة الى وجود مافيات تعمل على عدم تطوير هذا القطاع المهم في العراق على حد قولهم .

انتشار ابراج الانترنت والهاتف المحمول ذات الترددات العالية والمتشابكة التي من الممكن ان توثر على صحة المواطنين في ظل صمت الجهات المسؤولة وصفقات الفساد وفق مراقبين بالاضافة الى تلكؤ انجاز مشروع الكابل الضوئي ابرز الاسباب وراء ضعف خدمة الانترنيت في البلاد .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ..خدمات 4G و 5G اصبحت حلما بعيد المنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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