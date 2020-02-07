ترامب: نعمل عن كثب مع الصين لمواجهة "كورونا"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطن تعمل عن كثب مع الصين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال ترامب، خلال تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوي وثاقب، ويركز بقوة على قيادة الهجوم المضاد على فيروس كورونا.

وأضاف أن بينغ "يشعر أنهم يبلون بلاء حسنا، وحتى بناء مستشفيات في غضون أيام فقط".

وتابع ترامب أن "لا شيء سهل، لكن.. سيكون ناجحا، خاصة أن الطقس بدأ يدفأ، ونأمل أن يصبح الفيروس أضعف، ثم يختفي تماما".

وأكد ترامب، الذي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني، أن هناك انضباطا كبيرا في الصين، مع قيادة الرئيس بينغ القوية لما ستكون عملية ناجحة جدا، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل عن كثب مع بكين من أجل تقديم المساعدة.

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يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي هاتفيا أن بلاده "قادرة تماما" على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة.



وقال شي لترامب إن الصين "واثقة تماما وقادرة على القضاء" على الفيروس، حسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب عبر عن ثقته بقدرة الصين على مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية، الجمعة، إصابة 2447 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية يوم الخميس 6 فبراير/شباط.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 636 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها.

كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، تلقى علاجا من بينهم 15 ألفا و804.

وتوفي طبيب صيني كان من أوائل من حذروا من المرض التنفسي الجديد الغامض، وفقا لما أعلنه المستشفى الذي يعمل به.