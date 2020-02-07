الاتحاد الأفريقي يرفض التدخل العسكري في شؤون دوله

أكدت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي ميناتا سيسوما، الجمعة، أن التدخلات الخارجية تفاقم مشكلات القارة وتعقد طرق إيجاد الحلول لها.

وأضافت سيسوما، في مؤتمر صحفي، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية الـ33 التي تنعقد بأديس أبابا يومي 9 و10 الشهر الجاري: "التدخلات الخارجية في الشأن الليبي أزّمت الأوضاع".

ويأتي رفض مفوضة الشؤون الأفريقية التدخل في الشأن الليبي وسط موجة غضب دولية وإقليمية من مساعي أنقرة لتعميق الأزمة في ليبيا، بعد موافقة البرلمان التركي على الدفع بجيشه لحماية مليشيات طرابلس.

وتخشى دول القارة من إرسال تركيا لعناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا، في وقت أكد فيه الجيش الليبي أن نحو 3 آلاف منهم تدفقوا على البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وتابعت: "أفريقيا ليست بحاجة للتدخلات العسكرية الأجنبية"، موضحة أن "التدخلات الخارجية شغلت القارة عن قضاياها الأخرى".

ووجهت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي الشكر لمصر وجهودها خلال ترأسها الاتحاد الأفريقي في تعزيز السلم والأمن الأفريقي.

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ولفتت إلى أن "إسهامات صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي بلغت أكثر من 100 مليون دولار".

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، اجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، تمهيدا لعقد القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري,

وتتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها السلم والأمن والصراعات والإرهاب، فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن والملف الليبي.

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير/شباط 2019، فيما ستترأس جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية فوز بلاده من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وشدد على أن "مصر ستواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية".