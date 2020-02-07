الرئيس الموريتاني يوجه بإنشاء لجنة عليا لمتابعة التعاون مع الإمارات

وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الجمعة، حكومته بإنشاء لجنة عليا برئاسة الوزير الأول لمتابعة التنفيذ المحكم لبنود الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقعها خلال زيارته التي اختتمها، الأربعاء الماضي.

وأعربت الحكومة، في بيان عقب جلستها الأسبوعية، عن شكرها للإمارات لتقديم دعم متمثل في ملياري دولار كاستثمارات وقروض ميسرة.

وأشادت بمستوى الاستقبال الكبير الذي خصصته الإمارات حكومة وشعبا للرئيس الغزواني.

واطلع مجلس الوزراء الموريتاني خلال جلسته، بحسب البيان، على عرض حول الزيارة التي قام بها رئيس البلاد للإمارات والاستقبال الحار الذي حظي به من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

دعم غير مسبوق

وكان يحيى ولد أحمد الوقف، نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، قد أشاد بالمستوى المتميز لعلاقات بلاده مع الإمارات.

وأكد أن العلاقة مع دولة الإمارات تاريخية متجذرة وجسدتها زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني.

واعتبر ولد أحمد الوقف، في مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية"، أن التميز في العلاقات بين الشعبين الشقيقين يتأسس على التقارب ووشائج الترابط التاريخي التي نسجها القائدان المؤسسان للبلدين؛ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والرئيس الراحل المختار ولد داداه.

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وأوضح ولد الوقف أن نتائج الزيارة ومخرجاتها ناجحة بشكل عام، لا سيما في جانبيها: الاقتصادي والتنموي.

ووصف الدعم المالي الذي قدمه صندوق خليفة بن زايد آل نهيان لتطوير المشاريع التنموية في موريتانيا بـ"الدعم غير المسبوق في تاريخ البلد".





وبيّن ولد أحمد الوقف أن هذا الدعم يأتي في ظرفية خاصة بالنسبة لموريتانيا التي وضعت حزمة مشاريع متعددة هدفها القضاء على الغبن والفقر، وهذا من شأنه يجعل الدعم المالي الذي تقدمه الإمارات يترك آثارا إيجابية جدا بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا.

وأوضح نائب رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا أن حزبه الذي يعدّ الذراع السياسية للنظام الحاكم سيظل مؤازرا وداعما قويا لكل التوجهات والخطوات التي من شأنها أن تعزز أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين، تكريسا لتنمية هذه العلاقات الاستراتيجية بينهما.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد الماضي، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة محمد ولد الغزواني إلى دولة الإمارات، وكتب في تغريدة على حسابه بتويتر "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة، ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

وأسفرت الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس الغزواني للبلدان العربية منذ تسلمه السلطة قبل ستة أشهر عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجال التعليم والثقافة والأمن والدفاع.