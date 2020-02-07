«خطة ترامب» لم تنقذ نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية

يبدو أن الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب قبل أكثر من أسبوع، لم تفلح في إنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب عدم قدرته على تشكيل حكومة.

وبحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن حزب "أزرق - أبيض" المعارض الذي يتزعمه بيني جانتس يتقدم على حزب "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو، وذلك قبل أقل من شهر على الانتخابات.

ووفقاً للاستطلاع، فإن حزب "أزرق أبيض" حصل على 36 مقعداً بزيادة 3 مقاعد عن حزب "الليكود" الذي حصل على 33 مقعداً.

ومن المقرر أن تحسم الانتخابات، التي ستجرى في مارس المقبل، مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أخفق في تشكيل حكومة بعد انتخابات أولى أجريت في أبريل، وثانية أجريت في سبتمبر.

ورأى مراقبون ومسئولون فلسطينيون ومعارضون إسرائيليون أن توقيت الأعلان عن خطة السلام الأمريكية هو محاولة لمساندة نتنياهو وتحسين شعبته قبيل إجراء الانتخابات.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نتنياهو، الذي يواجه تهماً تتعلق بالفساد، لن يكون قادراً في الانتخابات القادمة على حصد تأييد 61 عضوا في الكنيست لتشكيل حكومة.

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في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلامية أن حزب "أزرق أبيض" لن يكون أفضل حالاً من "الليكود"، إذ أنه أيضا لن يكون قادراً أيضا على تشكيل حكومة.

وبحسب الاستطلاع، فإن كتلة اليمين المؤيدة لنتنياهو ستحصل على 57 مقعداً في الكنيست القادم مقابل 43 لكتلة الوسط التي تدعم جانتس.

وفي نهاية يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن خطته "ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات"، مضيفاً أنها "ستحقق تلك أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد"، بحسب قوله.

وتابع أن الخطة "ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا"، على حد قوله.

ووجه ترامب رسالة إلى نظيره الفلسطيني قائلاً: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

وفي رد فعل على خطة ترامب، تظاهر آلاف الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة احتجاجاً على خطة السلام، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.