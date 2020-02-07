الحكومة تنفي 12 شائعة خلال أسبوع.. «انفوجراف»

نفى مجلس الوزراء في تقريره الدوري 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع، في الفترة من 1 إلى 7 فبراير الجاري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع الجهات المعنية لتوضيح وكشف حقيقة تلك الشائعات، التي تضمنت وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بمستشفيات هيئة قناة السويس، ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد الصين بمعونات طبية.

وشملت الشائعات تأجيل بدء الدراسة بـ "التيرم الثاني" في المدارس والجامعات وغياب الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى بالمدارس، وعدم جاهزية الأطباء المكلفين باستقبال المصريين العائدين من الصين، وعدم جاهزية مستشفى "النجيلة" المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، واعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن.

كما شملت الشائعات ايضاً إيقاف البطاقات التموينية حال عدم تسجيل رقم الهاتف بموقع "دعم مصر" والسماح للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين وإغلاق جميع مجازر اللحوم بمحافظة الدقهلية وعجز الخدمات الطبية بمحافظة مطروح بعد استقبال العائدين من الصين، وتطوير منطقة "مصر الجديدة" بطرق عشوائية دون تخطيط مسبق.

وطالبت الحكومة من المواطنين بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم (27927407/02) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

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