ماكرون يقترح على الأوروبيين حوارا استراتيجيا حول دور الردع النووي الفرنسي

اقترح الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ على الدول الأوروبية "حوارا استراتيجيا حول دور الردع النووي الفرنسي في أمن أوروبا. وفي خطاب حول استراتيجية الدفاع والردع النووي لفت الى أن "الشركاء الأوروبيين الذين يرغبون في المشاركة في هذا الطريق يمكن إشراكهم في تدريبات الردع التي تقوم بها ​القوات​ الفرنسية"، مشيرا الى أن "هذا الحوار الاستراتيجي وهذه المبادلات ستساهم طبيعة الحال في تطوير ثقافة استراتيجية حقيقية بين الأوروبيين".

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