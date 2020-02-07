جنبلاط: قطاع الكهرباء في يد إدارة مبتورة لتعرض البلاد للانهيار

اعتبر رئيس "الحزب التقدمي الإشترراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "المتسلط الأول على ​قطاع الكهرباء​ ومن ورائه في الظل من شركاء وشركات متعددة، نجحوا في فرض ​البيان الوزاري​ كما هو بالرغم من محاولة اعتراض خجولة من بعض الوزراء لمحاولة الإصلاح المطلوب.يبقى هذا القطاع في يد قلة في إدارة مبتورة لتعرض البلاد للانهيار والإفلاس".

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