فقيه: سنكون جزءا من عملية الانقاذ التي ستقودها الحكومة

لفت رئيس الاتحاد ​العمال​ العمالي بالانابة ​حسن فقيه​ اثر لقائه ​وزيرة العمل​ لميا يمّين إلى انه "تشرّفنا اليوم بزيارة معالي الوزيرة ​لميا يمين​ التي نعتبرها ممثلة العمّال على طاولة ​مجلس الوزراء​ في هذا الظرف الدقيق والصعب الذي يعيشه العمال".

وأشار إلى انه "طرحنا موضوع الصرف من العمل وهو اهم مشكلة يعاني منها عمال ​لبنان​ بالإضافة الى تقليص رواتبهم واجورهم . كما تطرقنا الى قضايا لها علاقة بشبكة الامان الاجتماعي ، وتحسين وتطوير ​الضمان الاجتماعي​ الذي يعاني معاناة كبيرة، كذلك بحثنا في مشروع ​قانون التقاعد والحماية الاجتماعية​ الذي يناقش في ​مجلس النواب​، وهو يعزز اكثر فأكثر شبكة الحماية الاجتماعية، وحصل بحث في الواقع النقابي والعمالي في لبنان وسنكون الى جانب معالي الوزيرة كما سنكون جزءا لا يتجزأ من عملية الانقاذ التي ستقودها ​الحكومة​ في هذا الظرف الخطير، ولن نتهاون في القيام بواجباتنا في الحوار الاجتماعي مع شركاء اطراف الانتاج".