لفت رئيس الاتحاد العمال العمالي بالانابة حسن فقيه اثر لقائه وزيرة العمل لميا يمّين إلى انه "تشرّفنا اليوم بزيارة معالي الوزيرة لميا يمين التي نعتبرها ممثلة العمّال على طاولة مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق والصعب الذي يعيشه العمال".
وأشار إلى انه "طرحنا موضوع الصرف من العمل وهو اهم مشكلة يعاني منها عمال لبنان بالإضافة الى تقليص رواتبهم واجورهم . كما تطرقنا الى قضايا لها علاقة بشبكة الامان الاجتماعي ، وتحسين وتطوير الضمان الاجتماعي الذي يعاني معاناة كبيرة، كذلك بحثنا في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يناقش في مجلس النواب، وهو يعزز اكثر فأكثر شبكة الحماية الاجتماعية، وحصل بحث في الواقع النقابي والعمالي في لبنان وسنكون الى جانب معالي الوزيرة كما سنكون جزءا لا يتجزأ من عملية الانقاذ التي ستقودها الحكومة في هذا الظرف الخطير، ولن نتهاون في القيام بواجباتنا في الحوار الاجتماعي مع شركاء اطراف الانتاج".
كانت هذه تفاصيل خبر فقيه: سنكون جزءا من عملية الانقاذ التي ستقودها الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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