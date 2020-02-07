قبيسي: اذا اردنا الخروج من ازماتنا الداخلية علينا جميعا ان نسعى لوحدة موقف

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​، الى أن "​لبنان​ في ظل واقع اقليمي يتخبط بأزمات كثيرة انقسامات داخلية وخلافات، معارضة وموالاة وحراك في الشارع وأزمة اقتصادية كبيرة تطال كل الواقع اللبناني في ظل واقع متردي وازمات على مساحة ​الشرق الاوسط​"، مشددا على أن "هذا الأمر يتطلب منا ان نوحد المواقف لان لبنان اول المتضررين من صفقة العصر و​التوطين​، لذلك علينا أن نكون موحدين. واذا اردنا الخروج من ازماتنا الداخلية علينا جميعا ان نسعى لوحدة موقف لان ازمتنا الاقتصادية صعبة كبيرة لا يمكن لفريق واحد المعارضة او موالاة ان تحل هذه الازمة فإذا اراد لبنان و​اللبنانيون​ فعلا الخروج من هذه الازمة عليهم ان يتوحدوا خارج الخلافات السياسية على الاقل ليتوحدوا بموقف اقتصادي واحد".

وأكد في كلمة له خلال إحتفال تأبيني أن "لبنان بلد ديمقراطي برلماني والخلافات فيه قائمة ولكن هناك امور اساسية مصيرية يجب ان نتوحد لمواجهتها واذا كانت الازمة الاقتصادية بهذا الحجم ويتحكم بها البعض من مصارف وغيرها علينا كقوى سياسية ان نتوحد جميعا ولو بموقف اقتصادي واحد سعيا لاخراج الوطن من ازمته"، مشيرا الى أن "التدهور الاقتصادي سيطال الجميع اكان معارضا او مواليا وهو يهدد كل ​الشعب اللبناني​ بالخطر فلنربأ بأنفسنا عن خلافات لا مكان لها في معالجة شأن وطني عام ولنقف بوجه كل الاخطار التي يتعرض لها وطننا من حصار و​عقوبات​ تفرض علينا".