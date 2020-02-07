توقيف عصابة لسرقة الدراجات الآلية في الضاحية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ _ شعبة العلاقـات العامة انه تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي -بتواريخ مختلفة- مقاطع ​فيديو​ يظهر فيها أشخاص يقومون بسرقة دراجات آلية. بناءً عليه، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، توصّلت مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ الى تحديد هوية أفراد هذه العصابة التي تقوم بعمليات السرقة في عدّة أماكن، إضافةً إلى تعاطيهم ​المخدرات​. على الأثر، قامت دوريات المفرزة المذكورة بمداهمات مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية، نتج عنها توقيف كل من: - ح. و. (مواليد عام 2002، لبناني) - ه. ع. (مواليد عام 2003، لبناني) - ه. غ. (مواليد عام 2004، لبناني) بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة دراجات آلية وتعاطيهم المخدرات. أودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.

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