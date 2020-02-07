بوعبود: لتعزيز المبادرات ودعم الجمعيات والمنظمات التي تعنى بإنقاذ الطفولة

أكد مدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود على "أهمية عمل ​منظمة إنقاذ الطفولة​ في كافة المناطق ال​لبنان​ية"، مثنيا على "عمل المنظمة التي تعنى بتحسين حياة الأطفال من خلال تحسين التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية ، فضلاً عن تقديم ​مساعدات​ الطوارئ في الكوارث الطبيعية ، الحرب ، وغيرها من الصراعات".

وخلال لقائه وفدا من منظمة إنقاذ الطفولة برئاسة ايا كموني​​​​​​​، تمنى بوعبود "تعزيز المبادرات ودعم الجمعيات والمنظمات التي تعنى بانقاذ الطفولة خاصة في لبنان".

وعرضت كموني نشاطات المنظمة وما تقوم به في لبنان والخارج وتمنت التعاون بين المعهد والمنظمة لخلق فرص وورش عمل لتنمية القدرات الفنية والثقافية.