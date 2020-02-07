شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط قيادات الإخوان لتبرير فشلهم أمام قواعدهم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك محاولات من البعض من القيادات الإخوانية وحلفائهم الهاربين، لإعادة تسويق أنفسهم لإخفاء عجزهم وفشلهم، ولأجل بقائهم فى المشهد باعتبارهم قادة باستمرار، لذلك يحاولون التماهى مع طبيعة المرحلة، بإظهار أنفسهم بمظهر من يطرحون طرحًا جديدا ومختلفا ويحمل رؤية جديدة، وفي حقيقة الأمر هم كمن يقدمون شرابا جديدا فى قناني عتيقة بمعنى أنهم يدعون لنفس المناهج والأفكار لكن بمسميات أخرى.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ"الخليج 365"، أن تلك القيادات الإخوانية الهاربة وحلفائهم فلا يزالون يعتنقون الأفكار الرئيسية المؤسسة لمناهج الجماعات التكفيرية المتطرفة مثل الخلافة والأممية والحاكمية وجاهلية المجتمع والجهاد المسلح لفرض آرائهم بالقوة، موضحا أن ما يطرحه بعد قيادات الإخوان، حول الاعتراف بابتعاد الجماعة عن الإسلام واعتقانهم أفكار دخيلة عليه، هو محاولة استدرار عطف العامة واشراكهم في هذه المسارات تحت زعم أن الجماعات وقياداتها فشلت لأنها عملت بمفردها بمعزل عن الناس وأن التغيير لن يتحقق الا من خلال عمل جماعي شامل لا يقتصر فقط على الجماعات بل يضم القاعدة الشعبية المحافظة وتصبح مهمة وأدوار الجماعات وقياداتها فقط هي التوجيه والإرشاد.

وتابع هشام النجار: يسعى بعض حلفاء الإخوان لتقمص شخصية المنظر والمفكر وينقل فقط نفس أفكار الجماعات ليتبناها عامة الناس ويقوموا هم بمهمة التغيير، وهو عزف على نفس الألحان القديمة بطرح أفكار ورؤى حالمة خيالية مستهدفًا تعاطف البعض معه بغرض الاستمرار في الصورة وحتى لا تتجاوزه الاحداث ويطويه هو وغيره النسيان.

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وكان عاصم عبد الماجد، قال فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "يجب أن يتخلص التيار الإسلامي بمختلف جماعاته من أية أفكار دخيلة على الإسلام تسللت إليه، فلقد وجدت -على سبيل المثال- أن الحركة الإسلامية التي انطلقت منذ حوالى مائة عام قد تسللت إليها فكرة سحق الفرد لصالح المجموع، ولقد ظلت هذه الفكرة الخاطئة تترسخ حتى كان آخر تجلياتها الإعلان الصريح عن التضحية بقواعد الإخوان من أجل خدمة أهداف الجماعة.

ووجه عاصم عبد الماجد رسالته لقيادات الإخوان قائلا: "لو كان لأحدهم 60 ألف دجاجة وقيل له إن خطرا يهددهم لما نام ليلا ولا ارتاح نهارا حتى يبعد عنهم الخطر، إلا أن قيادات الجماعة مستعدين للتضحية بكل شبابهم من أجل مصالحهم، وهذه نتيجة لتربية خاطئة تسللت إليها معان جاهلية خاطئة".