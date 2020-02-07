موسكو: رصد 29 انتهاكاً للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية.
وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الانتهاكات وقعت في محافظات اللاذقية 11 انتهاكًا، وإدلب 6 انتهاكات، وحماة 8، موضحًا أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 4 انتهاكات للهدنة في محافظة إدلب.
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات إنسانية.
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