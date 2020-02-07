"القاهرة" تكشف استعدادات عودة المدارس: تسليم الكتب.. وإجراءات وقائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مدارس المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الفصل الثاني للعام الدراسى 2019 ـ 2020 بمراحل التعليم المختلفة والتي تبدأ غدًا بمدارس القاهرة ..مشيرا إلى أنه تم تسليم جميع المدارس الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير المناخ الصحي الملائم للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الإصابة بالأمراض المعدية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، مؤكدًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة بشكل دوري.

وطالب بتنفيذ فاعليات للتوعية الصحية من خلال الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات ومعسكرات النظافة واللوحات الإرشادية بالمدارس مع توضيح الخطوات الإرشادية لتجنب العدوى والنظافة الشخصية والنظافة العامة في الطابور الصباحي والحصص المدرسية الأولى.

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ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بالمحيط الخارجي للمدارس، بالإضافة إلى قيام مديري الإدارات والمدارس بالاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس.

كما أكد أهمية إزالة الملصقات والتشوهات على أسوار المدارس ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس ، والتأكد من صيانة الفصول وسلامة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة ، وإحكام غلق أية فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس ، فضلا عن الاهتمام بنظافة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

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