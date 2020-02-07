بالصور.. إخلاء عقار بعد هبوط أرضي نتيجة التنقيب عن الآثار في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض عقار في منطقة القلعة، بمدينة دمنهور، محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، لهبوط أرضي نتيجة الحفر والتنقيب عن الآثار داخله.

انتقلت لجنة من إدارة الأزمات والكوارث، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى موقع العقار، وجرى إخلائه وفصل المرافق عنه، وفرضت قوات الحماية المدنية طوقًا أمنيًا حوله.

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تحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، وأخطرت إدارة الآثار لإجراء شئونها.

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