قرار جديد لـ"تعليم القليوبية" في شكوى "طالبة الصفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الجمعة، لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالي وموجهي العموم وكونترول الشهادة الإعدادية، لفحص شكوى، شيماء أحمد محمود شاهين، الطالبة في مدرسة أمين سامي بقرية البرادعة مركز القناطر، والتي فوجئت بحصولها على "صفر" في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، عند استعلامها عن النتيجة عبر شبكة الإنترنت.

وقالت الطالبة، "شيماء"، إنه جرى استبدال رقم جلوسها خلال الامتحانات، ما دفع والدها للتقدم بمحضر في قسم الشرطة، تحت رقم 1591 بتاريخ 6 فبراير 2020.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه فور تلقيه الشكوى من ولي أمر الطالبة أمس الخميس، أمر بسرعة تشكيل لجنة لفحص الموضوع ومراجعة كل الإجراءات والأوراق الخاصة بالطالبة في الكونترول، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مهام عملها والفحص على أرض الواقع غدًا السبت لإعلان النتائج كاملة.

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وأوضح عجلان أنه لا صحة لحصول الطالبة على صفر، والصفر الموجود في النتيجة على الإنترنت سببه أن الطالبة حررت الاستمارة الخاصة بالإعدادية أول يوم امتحان في 16 يناير الماضي، وأن الكشوف والإجراءات الخاصة بالكونترول كانت مجهزة قبل ذلك التاريخ، مشيرًا إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر مواقع الإنترنت، "نتيجة استرشادية فقط" ولا يُعتد بها، حيث أن النتيجة الرسمية هي الموجودة بالمدارس والكونترول، والكشوف الخاصة بالنتائج المسلمة في المدارس، وأوضح أن الطالبة حاصلة علي 83 درجة، وأقرت هي ووالدها ووالدتها خلال السؤال في الكونترول عن النتيجة، أن أوراق الإجابة تخصها ورقم الجلوس يخصها ولكنها اعترضت على النتيجة بزعم تفوقها وهو أمر قيد البحث من خلال اللجنة.

وأوضح "عجلان"، أن الطالبة بسبب تحريرها الاستمارة يوم الامتحان، تتبع نظامًا يسمى "توابع المدارس" بسبب أن كشوف المناداة وأرقام الجلوس تكون مسلمة للجان قبلها بـ4 أيام، وفي حالتها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغها برقم جلوس، حيث امتحنت به كل المواد وبتوقيع المراقبين في جميع أيام الامتحان وصادر للرقم نتيجة ولكن في نتيجة الإنترنت تم رصد مجموع صفر لعدم رصد نتائج التوابع بها، مشيرًا إلى أن الطالبة لها بيان درجات في المدرسة، حصلت فيه على 83 درجة، وهو الأمر الذي يعترض عليه الأب، بدعوى أنها متفوقة.

كان ولي أمر الطالبة، حرر محضرًا في مركز الشرطة بالقناطر، اتهم فيه مسئولي التعليم وكونترول الإعدادية بالإهمال وتعديل رقم جلوس ابنته، ما تسبب في حصولها على "صفر" رغم حضورها الامتحانات وإجابتها على الأسئلة.

وقال ولي أمر الطالبة في بلاغه، إن ابنته شيماء أحمد محمود إبراهيم شاهين الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة أمين سامي الإعدادي المشتركة دخلت اللجنة برقم جلوس خاطئ وعندما سألت المراقب، كتب لها رقم جلوس في ورقة الإجابة، وقال لها هذا هو الرقم الذي ستؤدين به الامتحان، وبالاطلاع على النتيجة فوجئنا بحصولها على صفر، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة وإثبات حق ابنته.