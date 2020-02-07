فجر اليوم ..إصابة 14 جنديا إسرائيليا في عملية دهس بالقدس المحتلة

وكالات- أصيب 14 إسرائيلياً، إثر حادث دهس وقع في مدينة القدس، فجر اليوم الخميس 6 فيفري 2020 ، بحسب الإعلام العبري.
وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية نقلا عن نجمة داوود الحمراء (جمعية إسعاف حكومية) بأنّ أحد الإصابات خطيرة، بينما وصفت أخرى بالمتوسطة، بينما قالت إن باقي الإصابات طفيفة.
وأشارت القناة إلى أنّ هناك شبهات بوجود خلفية “قومية” لحادث الدهس.
وأشار موقع إسرائيلي إلى أن المنفذ انسحب من المكان، كما أن ظروف الحادث غير واضحة وشرطة الاحتلال تحقق في التفاصيل
وأكدت قناة (كان) أنه بعد دهس سائق مركبة، لأحد الجنود في العملية، توجه لجنود آخرين، ومن ثم انسحب من المكان.
وكشف شهود عيان أن عملية الدهس وقعت في شارع القدس بيت لحم، قرب مفرق الثوري، في جنوب مدينة القدس المحتلة.
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