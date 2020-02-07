وفاة أكثر من 180 مواطنًا روسيًا بمنتجعات البحر المتوسط التركية في 2019

أعلن السفير الروسي لدى أنقرة، أليكسي يرخوف، أن أكثر من 150 مواطنًا روسيًا توفوا العام الماضي في منتجعات البحر المتوسط التركية، بجانب 31 مواطنًا آخرين في منطقة إسطنبول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال يرخوف في تصريحات لوكالة أنباء

"سبوتنيك" اليوم الجمعة: إنه على مدار الموسم السياحي الماضي في المنتجعات التركية بالبحر المتوسط لقي 154 شخصًا من مواطنينا حتفهم، وتوفى 31 شخصًا في المنطقة القنصلية بإسطنبول، وجرى تنفيذ 68 عملية إجلاء طبي"، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام غير السارة أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2018.



وتابع: "لا تزال الحوادث المرورية مع السياح الروس في تركيا مرتفعة أيضًا"، موضحًا أن معظم الوفيات نجمت عن تفاقم الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتليف الكبد وغيرها.