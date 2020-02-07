منظمة الصحة العالمية تكشف معلومات صادمة عن "كورونا"

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، أنه لم يُعرف سوى القليل عن فيروس "كورونا" الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن، وعلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفقًا لموقع روسيا اليوم .

قال مدير المنظمة إنه على رغم تحديد تسلسل الحمض النووي الخاص بالفيروس، إلا أنه لا

يوجد لقاح حتى الآن لمنع انتقال العدوى، ولا يوجد دواء للمرض، الذي يسببه الفيروس.

وأوضح أن المختصين والخبراء لم يتوصلوا إلى إجابات على عديد الأسئلة، مثل قابلية الفيروس على التنقل أو حدّته، مضيفا: "نحن نحارب شبحًا و نحتاج إلى إخراج هذا الفيروس

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إلى النور حتى نتمكن من مهاجمته بشكل صحيح".

بدوره قال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل راين، إن "التراجع الطفيف في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد مرحب به، ولكنه لا يمثل حدثًا يستدعي الاحتفال به".

تتزامن هذه التصريحات مع إعلان السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في البلاد إلى 618 شخصًا، وتسجيل نحو 30 ألف إصابة بالفيروس.