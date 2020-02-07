لمنع تفشي كورونا.. عزل مدينة تيانجين الصينية عن العالم

أخطرت السلطات الصينية في مدينة تيانجين، الواقعة بشمالي البلاد، جميع التجمعات السكانية هناك بأنه تقرر إغلاق المدينة بهدف الوقاية والسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وفقًا لموقع روسيا اليوم. فيروس "كورونا" الجديد، وفقًا لموقع روسيا اليوم. ودعت المدينة في إعلان أصدرته، الخميس، التجمعات السكانية إلى إغلاق المداخل غير الضرورية إليها، وضرورة قيام جميع السكان بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء فحص طبي. المداخل غير الضرورية إليها، وضرورة قيام جميع السكان بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء فحص طبي. ووجهت المدينة بضرورة تعليق أعمال البناء بما فيها الديكور والتجديد، وإغلاق جميع أماكن التجمعات العامة مثل الملاعب.

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