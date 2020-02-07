قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول المصلين من عرب 48 إلى المسجد الأقصى

منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث بأراضى عام 1948، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة لأداء الصلاة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن دوريات الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات تنقل المصلين من
لقمع المصلين فى الحرم القدسى أيام الجمعة من كل أسبوع.
أكد مصلون أنه لا حق للشرطة للقيام بهذه الممارسات، واعتراض حرية العبادة، واتهموها بممارسة العقاب الجماعي؛ وذلك استمرارا
وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين المتوافدين إلى الأقصى عبر باب الأسباط وباب حطة من الدخول، ودققت فى هوياتهم وأجبرت بعضهم على الخروج.
وتسود أجواء متوترة فى القدس المحتلة، خصوصًا فى البلدة القديمة، حيث انتشرت قوات الاحتلال بشكل واسع، واعتلت الأسطح وسور القدس، صباح اليوم.
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