إستراليا تستخدم معسكر تعدين منشأة للحجر الصحي لرعاياها العائدين من "ووهان"

أعلنت إستراليا أنه سيتم وضع رعاياها الذين سيتم إجلاؤهم من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، قيد الحجر الصحي في معسكر تعدين غير مستخدم يقع بالقرب من مدينة "داروين" عاصمة "الإقليم الشمالي"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال رئيس الوزراء الإسترالي سكوت موريسون حسبما ذكرت هيئة الإذاعةالإسترالية (إيه بي سي) - إن مركز الاحتجاز الواقع في جزيرة "كريسماس آيلاند"، الذي يتم استخدامه حاليًا لإيواء من تم إجلاؤهم من "ووهان" غير قادر على استيعاب المزيد من الأشخاص بسبب عدم القدرة على فصل الأشخاص داخل المنشأة بشكل مناسب.
أضاف موريسون أن هناك مشاورات تجري حاليًا مع المجتمع المحلي في الإقليم الشمالي لتنفيذ الترتيبات اللازمة لاستخدام موقع المعسكر، الذي كان يأوي سابقًا 3 آلاف و500 عامل يعملون على إنشاء منشأة للغاز تقدر قيمتها بملايين الدولارات، لأغراض الحجر الصحي.
ومن المتوقع أن تصل ثاني طائرة إجلاء للرعايا الإستراليين من الصين، التي تحمل على متنها 280 مواطنًا، صباح غدٍ السبت إلى مطار داروين الدولي.
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