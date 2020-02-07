حذر زعيم "ائتلاف الوطنية" العراقي، إياد علاوي، من خطورة تفاقم الأوضاع التي تمر بها حاليًا البلاد، داعيًا في الوقت ذاته الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل الفوري لحماية المتظاهرين في العراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال علاوي ـ في رسالة أرسلها للأمين العام الأمم المتحدة
تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترًا حادًا إثر استقالة الحكومة جراء التظاهرات المطالبة بنظام جديد من جهة، وأزمة اغتيال قادة الحشد الشعبي في غارة أمريكية قرب مطار بغداد من جهة أخرى، وسط أجواء يصعب التكهن خلالها بما ستؤول إليه الأمور في بغداد، بحسب مراقبين.
كانت هذه تفاصيل خبر إياد علاوي يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لحماية المتظاهرين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.