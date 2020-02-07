41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، إصابة 41 شخصا آخرين بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما، مما يرفع العدد الإجمالى للأشخاص المصابين بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوى فى السفينة إلى 61 شخصا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت وزارة الصحة فى بيان- نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- بأن السلطات المعنية
ومن بين الـ 41 شخصا الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا: 21 من اليابان وثمانية من الولايات المتحدة وخمسة من أستراليا وخمسة أشخاص من كندا وواحد من كل من الأرجنتين وبريطانيا.
وفرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على سفينة /دايموند برنسيس/ التى تحمل على متنها 2666 راكبا و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى يوكوهاما بعدما تبين إصابة راكب يبلغ من العمر 80 عامًا من هونج كونج بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوى كان قد أبحر على نفس السفينة شهر يناير الماضى من مدينة ووهان الصينية.
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