كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. ارتفاع حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية لـ24 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر من مدينة ووهان بوسط الصين إلى 24 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن 264 شخصا مشتبه في إصابتهم بالفيروس يخضعون لاختبارات الفيروس حاليا.

وبالنسبة للمريض الـ24 فهو رجل كوري جنوبي في العشرينات من العمر، وكان ضمن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان الصينية إلى كوريا الجنوبية عبر طائرة مستأجرة في يوم 31 من يناير الماضي.

Advertisements

وكان المواطن الكوري الجنوبي يقيم في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة، المرفق المخصص لايواء الكوريين من ووهان في "أسان" في إقليم "تشونج تشيونج" الشمالي، وقد جاءت اختبارات الفيروس له سلبية في أعقاب وصوله إلى البلاد.

إلا أن أعراض المرض مثل التهاب الحلق ظهرت عليه، وخضع مرة أخرى لاختبارات الفيروس وجاءت نتائجها إيجابية، ويتلقى علاجات طبية في المركز الطبي الوطني في سول.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية للإصابة بالفيروس ضمن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان، حيث تم تأكيد إصابة رجل آخر يبلغ 28 عاما من العمر، بالفيروس في يوم 2 من الشهر الجاري، وهو زميل في العمل للمصاب الحديث.

وبلغ العدد التراكمي للأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس ألف و106 شخصا، من بينهم 246 شخصا يخضعون لاختبارات الفيروس تحت الحجر الصحي، وأثبتت الاختبارات لـ 824 شخصا آخر، أنها سلبية.