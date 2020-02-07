كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد: سرقة مركبتين عسكريتين من مخزن للجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش السويدي، عن سرقة مركبتين عسكريتين تابعتين لفوج الجيش بمدينة إينشوبينج، من داخل مخزن تابع للقوات المسلحة، شمال غرب العاصمة.

وأوضح الجيش، في بيان، اليوم الجمعة، أن المركبتين المسروقتين، عبارة عن سيارتي جيب ذات دفع رباعي تزن كل واحدة حوالي سبعة أطنان، وتلبي العربة المتطلبات المتعلقة بالحماية من الألغام، حسبما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية.

ووفقا للقوات المسلحة السويدية، فإنه لا يتم تخزين أي ذخيرة أو متفجرات أو أي أسلحة في المخزن الذي سرقت منه السيارتان.