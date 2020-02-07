كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يدعو لمحاسبة المسئولين عن أعمال العنف بالنجف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، عن استياء بلاده من أعمال العنف، التي ارتكبت في مدينة النجف بالعراق مؤخرا، وأدت إلى مقتل وإصابة متظاهرين سلميين.

وقال بومبيو في تصريح صحفي، إنه منذ أكتوبر من العام الماضي، خرج المتظاهرون السلميون إلى الشوارع للمطالبة بإصلاح الحكومة، فقوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي والهجوم عليهم بطلقات الذخيرة الحية.

وأضاف أنه من غير المعقول أن يفلت مرتكبو هذه الأعمال من العقاب، ويجب مساءلة الشخصيات السياسية التي تحرض على هذا العنف وقادة الحكومة، الذين لا يتخذون خطوات لحماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، فحتى الآن، قتل أكثر من 600 متظاهر وجرح الآلاف.

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ودعا بومبيو حكومة العراق إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الميليشيات والمسلحين والمجموعات الأمنية في النجف والمدن الأخرى عن هجماتهم على العراقيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي.

وقال: "ينبغي على حكومة العراق أن تبحث فوراً المطالب المشروعة للمتظاهرين عن طريق إدخال الإصلاحات ومكافحة الفساد".

ووجه بومبيو كلمة للشعب العراقي، قائلا: "إلى الشعب العراقي الشجاع الذي يسعى إلى الإصلاح وحكومة خالية من الفساد والتدخل الإيراني، نحن نعرض صداقتنا ودعمنا المتواصلين لكم، ونؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه الشعب العراقي حتى يكون العراق بلدا قويا مزدهرا ذا سيادة".