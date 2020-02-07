كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن نجاحها في اغتيال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، قاسم الريمي، ونائب زعيم التنظيم أيمن الظواهري في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي فوق وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

هو قاسم عبده محمد أبكر، ولد في 5 يونيو 1978 في اليمن، وعمل الريمي في تنظيم القاعدة في التسعينيات، حيث عمل في أفغانستان مع زعيم تنظيم القاعدة السابق، والذي تم اغتياله أسامة بن لادن.

وكان الريمي، مع الوحيشي، ضمن مجموعة المقاتلين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

عقب عودته إلى اليمن، تم اعتقال الريمي في سجن الأمن السياسي في صنعاء مع عدد من الإرهابيين العائدين من أفغانستان، واستطاع الريمي إحياء تنظيم القاعدة من داخل سجنه.

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في فبراير 2006 تمكن من الفرار من السجن في صنعاء مع 23 سجينًا آخرين، وغيّرت عملية الهروب المثيرة مصير حراك الإرهابيين في اليمن.

وأدرجت واشنطن اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13324، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

في شهر مايو 2010، تمت إضافة الريمي إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد المرتبطين بمنظمة القاعدة، وفي يوليو 2007 ارتبط اسم قاسم الريمي بالهجوم، الذي استهدف مجموعة مع السياح الإسبان وأسفر عن مقتل 8 منهم في مأرب بوسط اليمن.

وأسس الريمي لاندماج فرعي تنظيم القاعدة في اليمن وفي السعودية في 2009، وتولى الريمي منصب القائد العسكري للتنظيم المستحدث، بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم ضمن أراضيها.

كما تولى الريمي منذ هذا الاندماج مسئولية تجنيد الشباب اليمني والعربي للانضمام إلى القاعدة.

وقالت الولايات المتحدة في بيان لها، إنه وبأوامر من الريمي، نفذ تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية أعمال عنف ضد المدنيين وسعى إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وقواتها.