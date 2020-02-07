حمزة المتقي
أغتنم رضى التغناوتي، حارس الوداد الرياضي، الفرصة لتهنئة زملائه على النجاح في العودة بالفوز من قلب مدينة واد زم، مبرزا أنه ليس من الصعب تحقيق الفوز خارج القواعد فوق أرضية ذات عشب اصطناعي.
وأكد التغناوتي، في تصريح خص به “اليوم 24” أن فرقا كبيرة تفشل في العودة بنتيجة الفوز من هذا الملعب.
وتحدث التغناوتي عن قرعة ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، مبرزا أنه لا توجد فرق سهلة وكل الأندية التي ضمنت تواجدها بهذا الدور قوية.
التغناوتي تمنى في التصريح ذاته عودته للمنتخب الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر التكناوتي يتحدث عن عودته إلى المنتخب ومباراة الوداد في ربع نهائي “تشامبيونزليغ” -فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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