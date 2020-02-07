الرئاسة التونسية تعلن عن مرض السعيد وتخلفه عن القمة الإفريقية

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، في بلاغ رسمي، عن دخول الرئيس قيس السعيد في راحة لأربعة أيام، بسبب التهاب في الحنجرة.
وأوضحت الرئاسة التونسية أن السعيد سيدخل في فترة راحة بدءا من، اليوم، بتوصية من طبيبه المباشر.
ونتيجة للطارئ الصحي، الذي ألم به، كلف الرئيس التونسي وزير خارجيته، صبري باشطبجي، لتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد، بعد غد الأحد، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
وكان من المنتظر أن يحضر السعيد لأول مرة لقمة رفيعة المستوى، بعد انتخابه رئيسا جديدا للبلاد، قبل أشهر قليلة، وتخلفه عن مؤتمري برلين، ودافوس.
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