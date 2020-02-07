اخبار العالم

جماهير سريع واد زم “تبدع” أمام الوداد بـ “تيفو” -فيديو-

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

Advertisements

حمزة المتقي

أبدعت جماهير فريق واد زم خلال مباراتها مع الوداد الرياضي، أمس الخميس، برفع “تيفو” ساهم في إضفاء الجمالية على المواجهة، التي شهدت رفع الجماهير الودادية، بدورها، لتيفو.

ومني واد زم بالهزيمة خلال الأنفاس الأخيرة داخل قواعده وأمام أنصاره بهدفين لواحد في الوقت الذي كانت فيه المواجهة في طريقه للإنتهاء على واقع التعادل بهدف لمثله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير سريع واد زم “تبدع” أمام الوداد بـ “تيفو” -فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا