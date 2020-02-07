جماهير سريع واد زم “تبدع” أمام الوداد بـ “تيفو” -فيديو

حمزة المتقي

أبدعت جماهير فريق واد زم خلال مباراتها مع الوداد الرياضي، أمس الخميس، برفع “تيفو” ساهم في إضفاء الجمالية على المواجهة، التي شهدت رفع الجماهير الودادية، بدورها، لتيفو.

ومني واد زم بالهزيمة خلال الأنفاس الأخيرة داخل قواعده وأمام أنصاره بهدفين لواحد في الوقت الذي كانت فيه المواجهة في طريقه للإنتهاء على واقع التعادل بهدف لمثله.