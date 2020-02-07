مندوبية الحليمي: القطاعات التي يُديرها أخنوش لم تُساهم في إحداث مناصب الشغل

قالت المندوبية السامية للتخطيط والتي يرأسها المندوب أحمد الحليمي، إنّ قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” وهمَا القطاعات التي يشرف عليهم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش فقدَا حوالي 146.000 منصب شغل على المستوى الوطني، ما يمثل انخفاضا ب 3,9%، نتيجة فقدان 160.000 بالوسط القروي وإحداث 14.000 بالوسط الحضري، مقابل فقدان 46.000 منصب ما بين 2017 و2018.

وذكرت مندوبية الحليمي أنّه باستثناء قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” جميع القطاعات ساهمت في الإحداث الصافي لمناصب الشغل، وكشف المصدر أن ثلاث جهات سجلت معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (45,8%)، ويتعلق الأمر بجهة الدارالبيضاء-سطات (50%) وجهة مراكش-آسفي (47,4%) وجهات الجنوب (46%). بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهتي درعة-تافيلالت (41,6%) وسوس-ماسة (42,9%).

وأشارت أيضًا أنّ خمس جهات من المملكة تضم %971, من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المركز الأول بنسبة %22,9 من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (%13,6)، ومراكش-آسفي (%13,4)، وفاس-مكناس (%11,5) وطنجة-تطوان-الحسيمة (%10,6).

وقال المصدر ذاته إنّ معدل البطالة يبقى مرتفعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ( 24,9% مقابل7,0% لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق)، ولدى حاملي الشهادات (15,7% مقابل3,1% لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة) ولدى النساء ( 13,5%مقابل 7,8% لدى الرجال).

ويسجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة التكوين المهني 22,0%. ويبقى هذا المعدل مرتفعا بشكل واضح لدى للنساء (33,1%) وفئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة .(35,4%)