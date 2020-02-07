شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الربيعة يثمن توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين لمكافحة كورونا.. ويؤكد: سننسق على وجه السرعة مع الجهات المختصة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:40 مساءً, 7 فبراير 2020 م المناطق - الرياض ثمن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات تتمثل في مواد صحية لجمهورية الصين الشعبية لمساعدتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته.

وأكد معاليه أن هذا التوجيه الكريم يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين ودور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها، موضحاً أن المركز سيقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات الصينية المختصة لتوفير الاحتياجات الملحة مثل الأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات والأقنعة الطبية و الملابس الصحية الحامية والنظارات الوقائية وغيرها من المواد الصحية المستخدمة في مثل هذه الأزمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يثمن توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين لمكافحة كورونا.. ويؤكد: سننسق على وجه السرعة مع الجهات المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.