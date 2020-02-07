شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تعلق معظم الرحلات الجوية للصين بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت حكومة تايوان اليوم الجمعة إنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى بر الصين الرئيسي اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء مدن بكين وشنغهاي وشيامن وتشنغدو. وذكرت مركز قيادة مكافحة الأوبئة أن الحظر سيظل ساريا حتى 29 أبريل نيسان.

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