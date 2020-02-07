ماكرون: أوروبا لن تقف كمشاهد أمام أي سباق تسلح جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أوروبا لن تقف كمشاهد أمام أي سباق تسلح جديد.

وأضاف ماكرون، في تصريحات صحفية، أن فرنسا خفضت ترسانتها النووية إلى "أقل من 300" رأس نووي