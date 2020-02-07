وعكة صحية تغيب الرئيس التونسي عن القمة الأفريقية

أعلنت الرئاسة التونسية ،الجمعة، أن رئيس البلاد قيس سعيد لن يحضر القمة العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري بسبب وعكة صحية خفيفة.

وعزت الرئاسة، في بيان، غياب الرئيس قيس إلى توصية من طبيبه المباشر بإلزامه الراحة التامة لمدة أربعة أيام نتيجة التهاب حاد في الحنجرة.

وانطلقت ،الخميس، اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ضمن فعاليات القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات بأديس أبابا.





وتتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها السلم والأمن والصراعات والإرهاب فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

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وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن والملف الليبي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اكتمال استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية الـ33.





وقال جيسلا شاول، مسؤول شؤون المراسم بالخارجية الإثيوبية، إن "رؤساء 31 دولة و4 رؤساء وزراء، ووزراء خارجية من 7 دول، و3 نواب رؤساء، وسيدات أول من 14 دولة، أكدوا مشاركتهم بالقمة".

وأضاف أن "رئيس وزراء كندا والنرويج والرئيس الفلسطيني سيشاركون في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا".

كما يتوقع أن يشارك في القمة الأفريقية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.