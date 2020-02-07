مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين

فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الفترة من 2020 وحتى 2022، في الانتخابات التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الجمعة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر"، فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الفترة من 2020 وحتى 2022.

انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تمهيدا للقمة الـ33



وقال حافظ “لمواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، فازت مصر من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الفترة من 2020 وحتى 2022.، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي".

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية، الخميس، اجتماعات الدورة الـ 36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

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وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال كلمته باجتماع الدورة العادية الـ 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بالعاصمة أديس أبابا، على ضرورة تنسيق المواقف الأفريقية في المحافل الدولية.

وشدد على أهمية توحيد الصف وتنسيق المواقف وتعزيز التواجد الأفريقي بشكل فاعل بالمنظمات الدولية.

وتأتي الاجتماعات تمهيدا لعقد القمة الـ 33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة مواضيع عدة أبرزها مكافحة الإرهاب وتنمية القارة السمراء.

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير/شباط 2019، فيما ستترأس جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.