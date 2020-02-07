اعتقال 3 أشخاص على صلة بداعش بعد حادث طعن في المالديف

اعتقل3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش الإرهابي في المالديف، الخميس، في أعقاب حادث طعن أسفر عن إصابة 3 بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واستهدف الثلاثة صينيين اثنين وأسترالي على جزيرة هولهومالي حوالي الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، كان أحدهما سائحًا.

وقالت شرطة المالديف إنهم يحققون في مقطع فيديو انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي "يزعم صلته" بالهجوم.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأسترالي شوهد في الفيديو وقميصه غارق بالدماء، ونقل إلى المستشفى على متن دراجة نارية.

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في المقابل، أعلنت جماعة متطرفة في المالديف موالية لتنظيم داعش مسؤوليتها عن الهجوم خلال مقطع فيديو لم يتم التأكد من صحته نشر عبر الإنترنت، الأربعاء.

كما ظهر أحد الرجال الثلاثة المقنعين عبر الفيديو، واتهم حكومة المالديف بأن من يديرها "كفار"، وحذر من مزيد من الهجمات المشابهة.

وقالت شرطة المالديف في بيان إنهم يراقبون حالة ضحايا الهجوم الشنيع، وإن حالتهم مستقرة.

من جانبها، نبهت الخارجية البريطانية المواطنين الذي يقضون عطلتهم في المالديف لتوخي الحذر الشديد بعد طعن 3 أجانب خلال هجوم أعلن متطرفون مسؤوليتهم عنه.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن التحذير يأتي في أوج موسم السياحة في الأرخبيل، حيث متوقع أن يزور عشرات الآلاف من البريطانيين البلاد.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن الإرهابيين على الأرجح سيحاولون شن هجمات في المالديف، وهناك مخاوف من استهدافهم المنتجعات الفاخرة للعطلات التي يفضلها السياح الأجانب، وذلك لأن الإرهابيين يعتبروها أهدافا سهلة بسبب وجودها بمنطقة نائية والإجراءات الأمنية غير الصارمة، فضلًا عن سهول الدخول باستخدام القوارب.