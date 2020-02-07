حسن مراد: لا خلاص للوطن إلاّ بإلغاء الطائفية السياسية

لفت الوزير السابق ​حسن مراد​ إلى ان "​التنوع الطائفي​ الذي نعتبره نعمة تُميّز ​لبنان​، يصبح نقمة إذا تحولت ​الطوائف​ متاريس يحتمي خلفها من يمارسون ​الفساد​ والنهب واحتكار المواقع، ولا خلاص للوطن إلاّ بإلغاء ​الطائفية السياسية​ واعتماد معايير الصدق والولاء والإخلاص للوطن". إضغط للمزيد

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