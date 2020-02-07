أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدت بتاريخ يوم أمس 6 شباط 2020 في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون البيان الوزاري لحكومة حسان دياب، وفيما يلي بنود البيان المكون من 16 صفحة.
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