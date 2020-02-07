البيان الوزاري لحكومة حسان دياب

أقر ​مجلس الوزراء​ في جلسة عقدت بتاريخ يوم أمس 6 شباط 2020 في ​قصر بعبدا​، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ البيان الوزاري ل​حكومة حسان دياب​، وفيما يلي بنود البيان المكون من 16 صفحة. إضغط للمزيد

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