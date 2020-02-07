شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار جنيه صافى ربح الهيئة القومية للبريد خلال السنة المالية 2018 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2018 / 2019، عن تحقيق الهيئة صافى ربح خلال العام بلغ نحو مليار و429.8 مليون جنيه، بما يُعادل نحو 2% من قيمة صافى الربح الذى حققته الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2018 / 2019 البالغ نحو 69 مليارا و764 مليون جنيه، وذلك بعد أن قُدر الربط الأصلى لصافى ربح العام بموازنة الهيئة بقيمة 700 مليون جنيه، أُدخلت عليه تعديلات بالزيادة خلال السنة المالية بلغت نحو 729.8 مليون جنيه (ما يُعادل نحو 104.2% من قيمة الربط الأصلى)، وبالتالي أصبح الربط المُعدل نحو مليار و429.8 مليون جنيه.

وفى المقابل شهد صافى ربح الهيئة القومية للبريد انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ فى 30 يونيو 2017 نحو 4 مليارات جنيه، وفى نهاية العام المالى 2017/2018 بلغ نحو 2 مليار و632.8 مليون جنيه، ثم انخفض فى نهاية السنة المالية 2018/2019 إلى مليار و429.8 مليون جنيه.

وقد أسفر التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة عن تكاليف ومصروفات بلغت قيمتها نحو 26 مليارا و623.2 مليون جنيه، تركز الجانب الأكبر منها في بند "الفوائد المحلية" حيث بلغت قيمتها نحو 19 مليارا و957.9 مليون جنيه، فى حين بلغت قيمة الربط الأصلى لصافى تكاليف ومصروفات الهيئة نحو 26 مليارا و108.3 مليون جنيه، أُدخلت عليه تعديلات بالزيادة خلال العام المالى بلغت نحو 514.9 مليون جنيه، بما يُعادل نحو 2% من قيمة الربط الأصلى، ومن ثم أصبح الربط المُعدل نحو 26 مليارا و623.2 مليون جنيه.

فيما بلغت الإيرادات الفعلية للهيئة في نهاية السنة المالية 2018/2019، نحو 28 مليارا و53.1 مليون جنيها، بما يُعادل نحو 2.3% من قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2018/2019 البالغ قيمتها نحو تريليون و205 مليارات و838.7 مليون جنيه.